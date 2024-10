Paquetà incastrato dal suo vecchio telefono per il caso scommesse: rischia la squalifica a vita (Di martedì 8 ottobre 2024) Si complica la posizione di Paquetà nella vicenda delle presunte scommesse, dove per lui è stata chiesta una squalifica a vita: sarebbe stato poco collaborativo con le indagini della FA. Fanpage.it - Paquetà incastrato dal suo vecchio telefono per il caso scommesse: rischia la squalifica a vita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si complica la posizione dinella vicenda delle presunte, dove per lui è stata chiesta una: sarebbe stato poco collaborativo con le indagini della FA.

Paquetà - l’ex Milan a RISCHIO ESPULSIONE per le SCOMMESSE : la FA accusa - il West Ham è FURIOSO. La SITUAZIONE - Il brasiliano ex Milan è stato accusato dalla Federcalcio inglese d aver preso per scommesse 4 ammonizioni contro Leicester, Aston […]. La federcalcio inglese ha accusato Lucas Paquetà di espulsione dal campionato. Il club dell’ex Milan si è schierato Il caso Paquetà spaventa il West Ham, ma la ... (Calcionews24.com)