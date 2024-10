Lanazione.it - Palestra fantasma, protesta show

(Di martedì 8 ottobre 2024) Prato, 8 ottobre 2024 – A che punto sono i lavori per la nuovadi via Dossetti? E quando sarà effettivamente utilizzabile? Se lo chiedono in primis dirigenti, tecnici e (soprattutto) ginnaste dell’Arcobaleno, che hanno partecipato al «Prato Sport» di sabato scorso. Diversamente dalle tante altre società che hanno preso parte alla manifestazione conclusasi in Piazza delle Carceri, le tesserate e i tesserati del club ginnico hanno compiuto il tragitto dalla stazione del Serraglio alla piazza esibendo uno striscione per chiedere conto della situazione attuale della nuova infrastruttura annunciata per la prima volta nel pre-Covid al termine del primo mandato dell’ex-sindaco Matteo Biffoni. Un investimento da circa cinque milioni di euro promosso per garantire nuovi spazi agli sport di squadra, fra i quali la ginnastica.