Operatori sanitari pagati per indossare la divisa, conto da 250mila euro: nuova tegola per l’Ast (Di martedì 8 ottobre 2024) Macerata, 8 ottobre 2024 – Tempi duri per le casse dell’Ast, costretta a pagare migliaia di euro a seguito di condanne pronunciate a vario titolo dal tribunale di Macerata. Dopo gli 80mila euro, più spese legali, da corrispondere ad Alfredo Mazza, ex primario di cardiologia dell’ospedale di Camerino, è di ieri la determina con la quale la stessa Ast ha dato esecuzione al verbale che ha sottoscritto con 78 dipendenti nella sede della Cisl provinciale, in riferimento alle sentenze definitive del tribunale di Macerata inerenti ai tempi di vestizione. L’accordo prevede che venga corrisposto ai lavoratori il 98% delle somme loro spettanti, per un importo complessivo di oltre 192mila euro, ai quali se ne devono aggiungere altri 62mila per oneri a carico dell’ente, in tutto 250mila euro. Ilrestodelcarlino.it - Operatori sanitari pagati per indossare la divisa, conto da 250mila euro: nuova tegola per l’Ast Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Macerata, 8 ottobre 2024 – Tempi duri per le casse del, costretta a pagare migliaia dia seguito di condanne pronunciate a vario titolo dal tribunale di Macerata. Dopo gli 80mila, più spese legali, da corrispondere ad Alfredo Mazza, ex primario di cardiologia dell’ospedale di Camerino, è di ieri la determina con la quale la stessa Ast ha dato esecuzione al verbale che ha sottoscritto con 78 dipendenti nella sede della Cisl provinciale, in riferimento alle sentenze definitive del tribunale di Macerata inerenti ai tempi di vestizione. L’accordo prevede che venga corrisposto ai lavoratori il 98% delle somme loro spettanti, per un importo complessivo di oltre 192mila, ai quali se ne devono aggiungere altri 62mila per oneri a carico dell’ente, in tutto

