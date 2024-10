Olidata presenta il sistema Made in Italy che intercetta le minacce informatiche in 25 secondi (Di martedì 8 ottobre 2024) Olidata partecipa alla Cybertech Europe 2024 di Roma, l'esposizione dove verranno presentate soluzioni all'avanguardia alla presenza di alti funzionari governativi, Top Manager e leader del settore provenienti da tutto il mondo.Olidata presenta la sua nuova appliance per proteggere l’intero Cesenatoday.it - Olidata presenta il sistema Made in Italy che intercetta le minacce informatiche in 25 secondi Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)partecipa alla Cybertech Europe 2024 di Roma, l'esposizione dove verrannote soluzioni all'avanguardia alla presenza di alti funzionari governativi, Top Manager e leader del settore provenienti da tutto il mondo.la sua nuova appliance per proteggere l’intero

Prosegue la crescita di Olidata : presentata la nuova Appliance made in Italy per prevenire gli attacchi hacker - Forte il focus su Intelligenza Artificiale, Big Data e CyberSecurity, per guidare la transizione digitale a cui l'Italia è chiamata. Abbiamo investito e continueremo ad investire nello sviluppo di prodotti di AI e cybersecurity, ci siamo aggiudicati importanti commesse ed il mercato sta premiando ... (Liberoquotidiano.it)