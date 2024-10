Nuova allerta meteo gialla su Bari e provincia: piogge e temporali per mercoledì 9 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalle 16 dell'8 ottobre 2024 e per le successive 20 ore. In arrivo su Bari e provincia precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o e temporale. con quantitativi cumulati deboli o Baritoday.it - Nuova allerta meteo gialla su Bari e provincia: piogge e temporali per mercoledì 9 ottobre Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'valida dalle 16 dell'82024 e per le successive 20 ore. In arrivo suprecipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o e temporale. con quantitativi cumulati deboli o

Piove ancora sulle Marche : allerta meteo lampo (gialla) per il rischio di frane e piene - ANCONA - Allerta meteo "lampo" emmesso dalla Protezione civile delle Marche, valido per oggi, martedì 8 ottobre dalle 14 a mezzanotte. L'allerta, sulla scorta delle... (Corriereadriatico.it)

Meteo in peggioramento - diramata l’allerta gialla in alcune zone delle Marche - Alla luce delle precipitazioni sparse, date in intensificazione, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta di colore giallo per criticità idrogeologica con validità fino alle 24 di oggi, martedì 8 ottobre. In particolare a prestare particolare attenzione sono le zone montane, dove le... (Anconatoday.it)

Tiepidi venti sferzeranno la Romagna - specie in collina : scatta l'allerta meteo 'gialla' - E' arrivata sulla Romagna l'annunciata ondata di maltempo. La Protezione Civile ha diramato per le prossime ore una nuova allerta meteo, "gialla" per piene dei fiumi nelle aree panneggianti e vento sull'alta collina. "Per la giornata di mercoledì sono previsti venti di burrasca moderata (62-74... (Forlitoday.it)