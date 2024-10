Nobel 2024, oggi è il giorno della fisica (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra poche ore a Stoccolma verrà assegnato il secondo dei prestigiosi premi. Ecco le previsioni sui possibili vincitori Wired.it - Nobel 2024, oggi è il giorno della fisica Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra poche ore a Stoccolma verrà assegnato il secondo dei prestigiosi premi. Ecco le previsioni sui possibili vincitori

Premio Nobel di Medicina 2024 ai padri del microRNA - Un nuovo paradigma nella biologia La scoperta del microRNA ha rivoluzionato il campo della biologia molecolare e della genetica. Tuttavia, le ricerche di Ambros e Ruvkun hanno rivelato un nuovo livello di complessità, dimostrando che piccoli frammenti di RNA possono avere un effetto profondo sulla ... (Velvetmag.it)

Nobel medicina 2024 agli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA e del meccanismo di "regolazione genica" - Il Nobel per la medicina 2024 va agli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA e del suo coinvolgimento nel meccanismo di "regolazione genica". L'annuncio è stato dato oggi al prestigioso Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia. L’istituto ha ufficializzato il ... (Ilgiornaleditalia.it)

Premio Nobel 2024 per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRna - Il Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambrose e Gary Ruvkun per la scoperta dei microRna. È il meccanismo che ha aperto la via a molte terapie. Gli... (Ilmattino.it)