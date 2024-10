Spazionapoli.it - Napoli-Scudetto, Cannavaro si espone: “C’è tutto ma l’Inter…”

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Fabiosi è esposo: l’ex difensore di, Juventus ed Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset, uno degli argomenti toccati proprio la corsa. Ilè avuto un avvio di stagione molto importante, al punto da rientrare all’interno delle squadre che qui al termine della stagione potranno dire la loro anche per lo; questo è quello che tanti addetti ai lavori stanno sottolineando proprio in queste settimane, in virtù di quelle che sono state le prime partite giocate dagli azzurri in questo campionato cosi come in Coppa Italia. Certo, è ancora presto per mettere in piedi delle previsioni nette, anche perché in pieno autunno ildovrà far fronte ad un tour de force molto duro, ed è probabilmente in quel frangente che si avrà contezza di quanto Antonio Conte saprà lavorare sulle gambe ma anche sulla testa dei suoi calciatori.