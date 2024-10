Puntomagazine.it - Napoli: arrestato collaboratore scolastico per violenza sessuale ai danni di studentesse minorenni

(Di martedì 8 ottobre 2024) La Procura di Torre Annunziata avvia un’inchiesta approfondita per garantire giustizia e proteggere le vittime. Torre Annunziata () – La Procura di Torre Annunziata ha emesso un provvedimento di arresto domiciliare per undi un istituto di Castellammare di Stabia, accusato die tentatanei confronti di due, all’epoca dei fatti non ancora quindicenni. L’arresto è avvenuto nella mattinata di oggi grazie all’azione congiunta della sezione di polizia giudiziaria della Procura e delle aliquote dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, gli indizi raccolti nel corso delle indagini sono considerati “gravi” e consistenti.