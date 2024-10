Morta la cantante Nell Smith, aveva 17 anni: fan di Nick Cave, stava preparando il suo album di esordio (Di martedì 8 ottobre 2024) È scomparsa all'età di 17 anni Nell Smith, la talentuosa cantante canadese che aveva pubblicato nel 2021 Where The Viaduct Looms, un album di cover di Nick Cave, con i Flaming Lips. Fanpage.it - Morta la cantante Nell Smith, aveva 17 anni: fan di Nick Cave, stava preparando il suo album di esordio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È scomparsa all'età di 17, la talentuosacanadese chepubblicato nel 2021 Where The Viaduct Looms, undi cover di, con i Flaming Lips.

Johnny Depp e Will Smith in Toscana : dalle foto col cantante egiziano sullo yacht al duetto con Bocelli - Da pirata dei Caraibi a vacanziero in Toscana il passo è breve. Entrambe le star, che portano avanti una carriera parallela nel mondo della musica, hanno partecipato ai tre concerti da organizzati Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Johnny ... (Movieplayer.it)