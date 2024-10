Melania Trump e re Carlo si scrivono lettere da anni, la rivelazione della ex first lady: "Fra noi uno scambio di lettere continuo" (Di martedì 8 ottobre 2024) Melania Trump ha rivelato di essere amica di penna di re Carlo spiegando che fra loro c'è "una continua corrispondenza da anni" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'inaspettata amicizia tra il sovrano e la moglie di Donald Trump è stata rivelata nel libro di memorie dell'ex first lady in Ilgiornaleditalia.it - Melania Trump e re Carlo si scrivono lettere da anni, la rivelazione della ex first lady: "Fra noi uno scambio di lettere continuo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha rivelato di essere amica di penna di respiegando che fra loro c'è "una continua corrispondenza da" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'inaspettata amicizia tra il sovrano e la moglie di Donaldè stata rivelata nel libro di memorie dell'exin

"Io e Re Carlo? Lo facciamo da anni" : Melania Trump - una rivelazione privatissima - Sembra, inoltre, che anche Trump, in corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca, abbia un buon rapporto con la famiglia reale e che re Carlo gli abbia scritto una lettera dopo il fallito attentato di luglio. Quella volta abbiamo avuto un'interessante conversazione sul suo profondo impegno per ... (Liberoquotidiano.it)

Melania Trump e Re Carlo III sono amici di penna : la rivelazione della moglie di Donald Trump nella sua autobiografia - Un colloquio che ha affrontato tematiche care al regnante inglese: «Quella volta abbiamo avuto un’interessante conversazione sul suo profondo impegno per la salvaguardia dell’ambiente». Un’autobiografia che la stessa Melania Trump, moglie dell’ex presidente e attuale candidato alle presidenziali ... (Open.online)

Il legame tra Melania Trump e Re Carlo : tutti i dettagli della strana amicizia - Un segno di questa vicinanza è testimoniato da una lettera che Re Carlo avrebbe inviato a Trump dopo il fallito tentativo di assassinio a luglio, un gesto che dimostra un legame di stima reciproca anche a livello personale tra i due leader. L’opera offre un ritratto intimo della vita di Melania, ... (Donnapop.it)