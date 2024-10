Mattarella all'80esimo anniversario di Coldiretti accolto da una standing ovation (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Convegno nazionale della Coldiretti in occasione dell'80° anniversario di costituzione accolto da una standing ovation. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Mattarella all'80esimo anniversario di Coldiretti accolto da una standing ovation Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 Il presidente della Repubblica Sergioal Convegno nazionale dellain occasione dell'80°di costituzioneda unaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Mattarella : "Coldiretti protagonista modernizzazione Paese" - Lo ha detto Sergio Mattarella al convegno per gli 80 anni di Coldiretti. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. In questa storia, tra i protagonisti, troviamo la Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti, o, più semplicemente, la Coldiretti, come gli italiani hanno imparato ... (Iltempo.it)

Gli agricoltori della Campania agli 80 anni di Coldiretti col Presidente Mattarella - L’appuntamento è fissato alle ore 10. Dal dopo guerra è entrata nel vivo l’azione segnata da interventi e risultati così significativi e rivoluzionari da aver cambiato la traiettoria di sviluppo economica e sociale del Paese. Dignità e reputazione sono i principi che hanno guidato la Coldiretti ... (Anteprima24.it)