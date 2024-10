Matilda De Angelis: “Quando ero piccola c’era solo James Bond, ora ci sono io” (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il concetto di rappresentazione è un concetto fondamentale, perché Quando rappresentiamo qualcosa, quella cosa comincia ad esistere e Quando quella cosa comincia ad esistere le persone possono immedesimarsi in quella cosa e sentire di far parte di qualcosa. Quindi in questo senso la rappresentazione femminile all'interno di un genere Milleunadonna.it - Matilda De Angelis: “Quando ero piccola c’era solo James Bond, ora ci sono io” Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il concetto di rappresentazione è un concetto fondamentale, perchérappresentiamo qualcosa, quella cosa comincia ad esistere equella cosa comincia ad esistere le persone posimmedesimarsi in quella cosa e sentire di far parte di qualcosa. Quindi in questo senso la rappresentazione femminile all'interno di un genere

'La favola del 7 ottobre' - la vignetta sul Fatto Quotidiano indigna Lenzi : "Champagne quando chiuderà quella fogna". E scoppia la polemica - Le cause della guerra". Che all'assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, non piacesse il Fatto Quotidiano era cosa nota da quando applaudì la scelta del teatro Goldoni di annullare il recital del professore della Luiss e articolista di FQ, Alessandro Orsini, intitolato "Ucraina. (Livornotoday.it)

Schillaci - quando giocò al Montagna. Quella notte magica di Tòtò a Baiso : “Decise di regalarmi i suoi scarpini” - Mi chiamò l’indomani dicendomi che si era scordato le scarpe da calcio della partita. Un evento unico. Come nacque l’idea? «In inverno mandai delle mail, e dopo una lunga trafila, grazie anche ad un amico procuratore siciliano, tutto si realizzò. «Spostare un incontro era un’impresa, ma trovai la disponibilità del Csi. (Ilrestodelcarlino.it)

Jovanotti e l’amicizia con Alberto Brandi : “È una storia bella quella tra gli esseri umani e gli animali… Sì - c’è anche il dolore quando si ammalano ma ci sono medici eccezionali come lui” - È una storia bella quella tra gli esseri umani e gli animali. A confermarlo proprio il cantautore toscano che è intervenuto con una clip: “È un caro amico di famiglia, quando c’è un randagio, un cane o un gatto sperduto spesso lo mandiamo da loro che sanno come prendersene cura al meglio. Brandi lavora a Castiglion Fiorentino ed è stato premiato nel 2019 per essere riuscito a far adottare più di ... (Ilfattoquotidiano.it)