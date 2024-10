Maltempo, allagamenti a Genova: chiuse le scuole su tutto il territorio comunale (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Maltempo torna a colpire la Liguria con allagamenti che sono stati registrati a Genova, dove dalle 22 di ieri è scattata anche l'allerta arancione. La situazione maggiormente critica è quella in Val Polcevera. Nella notte il rio Fegino ha raggiunto il proprio livello di guardia e la Protezione civile ha fatto scattare l'allarme. La raccomandazione rivolta ai cittadini è quella di salire ai piani alti e cercare luoghi sicuri. In giornata sono previsti ulteriori peggioramenti. A partire dalle 12 nello Spezzino l'allerta sarà rossa. Tg24.sky.it - Maltempo, allagamenti a Genova: chiuse le scuole su tutto il territorio comunale Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Iltorna a colpire la Liguria conche sono stati registrati a, dove dalle 22 di ieri è scattata anche l'allerta arancione. La situazione maggiormente critica è quella in Val Polcevera. Nella notte il rio Fegino ha raggiunto il proprio livello di guardia e la Protezione civile ha fatto scattare l'allarme. La raccomandazione rivolta ai cittadini è quella di salire ai piani alti e cercare luoghi sicuri. In giornata sono previsti ulteriori peggioramenti. A partire dalle 12 nello Spezzino l'allerta sarà rossa.

