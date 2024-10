Maltempo, ad Alzano i Vigili del Fuoco salvano due senzatetto (Di martedì 8 ottobre 2024) Alzano Lombardo. Tra i tanti interventi compiuti nella giornata di oggi, martedì 8 ottobre, causa Maltempo, anche un salvataggio ad opera dei Vigili del Fuoco del comando di Bergamo e dei carabinieri di Bergamo a favore di due uomini che, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto il ponte della strada provinciale 35, nel territorio di Alzano Lombardo, al confine con Villa di Serio. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, mentre la pioggia battente imperversava e il fiume era in piena. Nonostante l’allerta meteo e la giornata da bollino rosso, i due cittadini, probabilmente di origine extracomunitaria, hanno deciso di raggiungere e stazionare vico all’argine del fiume. La piena, però, e il peggioramento delle condizioni climatiche li ha spinti a cercare riparo vicino al pilastro del ponte dove sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco e portati in salvo. Bergamonews.it - Maltempo, ad Alzano i Vigili del Fuoco salvano due senzatetto Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)Lombardo. Tra i tanti interventi compiuti nella giornata di oggi, martedì 8 ottobre, causa, anche un salvataggio ad opera deideldel comando di Bergamo e dei carabinieri di Bergamo a favore di due uomini che, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto il ponte della strada provinciale 35, nel territorio diLombardo, al confine con Villa di Serio. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, mentre la pioggia battente imperversava e il fiume era in piena. Nonostante l’allerta meteo e la giornata da bollino rosso, i due cittadini, probabilmente di origine extracomunitaria, hanno deciso di raggiungere e stazionare vico all’argine del fiume. La piena, però, e il peggioramento delle condizioni climatiche li ha spinti a cercare riparo vicino al pilastro del ponte dove sono stati raggiunti daidele portati in salvo.

