Magalli svela una svolta nel rapporto con Adriana Volpe

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il conduttore ha parlato del momento che sta vivendo Giancarlosi racconta e lo fa in una lunga intervista a Corriere della Sera. A sorpresa spiega che dopo l’ennesima sentenza con lai due si sono chiariti. «Guardi, l’altro giorno in tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato. Non volevo offendere nessuno. Anzi, conci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo»., che ha scritto un libro, “Fantastici. Ricordi, amicizie, incontri” ricorda qualche aneddoto della sua vita parlando anche del padre. «Faceva l’ispettore di produzione e mi portava sui set. Errol Flynn, almeno quando era sobrio, mi teneva sulle ginocchia. Ava Gardner mi coccolava tra le braccia.