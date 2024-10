Lanazione.it - Macchinari sotto esame. Risonanze: vecchie 6 su 10. Le Tac sono più moderne. E il privato ha mezzi adeguati

(Di martedì 8 ottobre 2024) La sanità umbra non brilla quanto a modernità deidi risonanza magnetica: siamo 14esimi sulle 20 regioni, mentre va molto meglio nelle strutture private per le Tac. E’ quanto emerge dai dati Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che ha aggiornato le statistiche al 31 dicembre dell’anno scorso (anticipate dal Corriere della Sera). Bene, il 58% dellemagnetiche nelle strutture pubbliche della nostra regione ha più di dieci anni. E con questa anzianità ivengono definiti ‘obsoleti’, sarebbero in via del tutto generale cioè da sostituire. I motivi posessere diversi: usura dovuta all’età, modalità di utilizzo, numero di guasti, costi di gestione, sviluppo di tecnologie più all’avanguardia. E naturalmente più passa il tempo più le diagnosi che vengono fatte al pazientemeno precise.