Libano: Israele attacca da terra. Hezbollah: "Li abbiamo fermati". Tajani: "Chiesta a Tel Aviv tutela per truppe Unifil" (Di martedì 8 ottobre 2024) E' cominciata un'operazione di terra dell'esercito israeliano in Libano. Hezbollah afferma di aver respinto le truppe israeliane che si erano "infiltrate" vicino ad una postazione dell'Unifil, le truppe Onu che presidiano la linea blu al confine tra i due Paesi L'articolo Libano: Israele attacca da terra. Hezbollah: "Li abbiamo fermati". Tajani: "Chiesta a Tel Aviv tutela per truppe Unifil" proviene da Firenze Post.

