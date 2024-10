L’evento Estée Lauder dedicato alla notte per raccontare 40 anni di ricerca scientifica (Di martedì 8 ottobre 2024) Estée Lauder presenta Advanced Night Repair Overnight Treatment: un viaggio attraverso i segreti della bellezza notturna Per celebrare l’attesissimo lancio di Advanced Night Repair Overnight Treatment di Estée Lauder, il marchio ha ospitato un evento esclusivo, offrendo agli ospiti un viaggio esperienziale unico alla scoperta dei segreti della cura della pelle notturna. I partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva progettata per evidenziare il ruolo cruciale che la notte svolge nel ringiovanimento della pelle. Il potere della rigenerazione notturna della pelle La ricerca scientifica di Estée Lauder ha rivelato che la notte è un momento chiave per la pelle per riprendersi dallo stress della vita quotidiana. Pettegolezzicelebrita.com - L’evento Estée Lauder dedicato alla notte per raccontare 40 anni di ricerca scientifica Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di martedì 8 ottobre 2024)presenta Advanced Night Repair Overnight Treatment: un viaggio attraverso i segreti della bellezza notturna Per celebrare l’attesissimo lancio di Advanced Night Repair Overnight Treatment di, il marchio ha ospitato un evento esclusivo, offrendo agli ospiti un viaggio esperienziale unicoscoperta dei segreti della cura della pelle notturna. I partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva progettata per evidenziare il ruolo cruciale che lasvolge nel ringiovanimento della pelle. Il potere della rigenerazione notturna della pelle Ladiha rivelato che laè un momento chiave per la pelle per riprendersi dallo stress della vita quotidiana.

Riassunto : NIV di Estée Lauder Companies e TikTok annunciano i vincitori del programma “Catalysts” - Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. it: Notizie dallo Sport Italiano. Contacts Relazioni con i media:Jill Marvinjimarvin@estee. com The post Riassunto: NIV di Estée Lauder Companies e TikTok annunciano i ... (Seriea24.it)

Beauty history : quando Mrs. Estée Lauder capì che la bellezza è potere e che ogni donna può essere bella - Oggi la Company che porta il suo nome è leader indiscussa della cosmesi. Esempio emblematico del sogno americano, Estée Lauder è riuscita a creare un impero cosmetico con l'intuizione, l'impegno, la perseveranza, la passione e la grande capacità di parlare alle donne e di intuirne le necessità. ... (Vanityfair.it)