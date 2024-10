L'estate 'insicura' degli stabilimenti balneari: 12 sospensioni e 23 lavoratori in nero (Di martedì 8 ottobre 2024) Per quanto riguarda l'attività ispettiva condotta nel periodo estivo dall’Ispettorato del Lavoro di Foggia nel settore degli stabilimenti balneari, la campagna di vigilanza volta a tutelare le condizioni normative, economiche e di salute e sicurezza dei lavoratori impiegati sul litorale della Foggiatoday.it - L'estate 'insicura' degli stabilimenti balneari: 12 sospensioni e 23 lavoratori in nero Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Per quanto riguarda l'attività ispettiva condotta nel periodo estivo dall’Ispettorato del Lavoro di Foggia nel settore, la campagna di vigilanza volta a tutelare le condizioni normative, economiche e di salute e sicurezza deiimpiegati sul litorale della

In arrivo la grande duna a protezione della costa e degli stabilimenti balneari - Partiranno nei prossimi giorni gli interventi sull'arenile di Riccione con i lavori di difesa della costa, necessari al termine della stagione estiva. Gli interventi riguarderanno in particolare la formazione delle dune invernali a salvaguardia dell’arenile dall'erosione costiera e... (Riminitoday.it)

Best Italian Beach 2024 : è messinese l'unico lido siciliano a ottenere l'oscar degli stabilimenti balneari - Anche la provincia di Messine ottiene l'oscar degli stabilimenti balneari per la categoria “Best Italian Beach” all'interno del concorso Best Beach 2024 indetto da Mondo Balneare. A ottenere il secondo posto in questa sezione che premia le migliori espressioni dei tradizionali stabilimenti... (Messinatoday.it)

Best Beach 2024 - oscar degli stabilimenti balneari anche nella provincia di Reggio Calabria - Anche la provincia di Reggio Calabria e in particolare Palmi ha appena ottenuto l'oscar degli stabilimenti balneari per la categoria "Best Beach Bar" nell'ambito del concorso Best Beach 2024 organizzato da Mondo Balneare. A piazzarsi al terzo posto in questa sezione, come stabilimento... (Reggiotoday.it)