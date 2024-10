La Svezia vuole vietare l’accattonaggio, è polemica (Di martedì 8 ottobre 2024) La capogruppo dei Democratici ha detto che il provvedimento riguarderebbe soprattutto le persone che vengono da altri Paesi ''per chiedere l'elemosina fuori dai nostri negozi'' Imolaoggi.it - La Svezia vuole vietare l’accattonaggio, è polemica Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La capogruppo dei Democratici ha detto che il provvedimento riguarderebbe soprattutto le persone che vengono da altri Paesi ''per chiedere l'elemosina fuori dai nostri negozi''

