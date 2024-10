La paura del parto può ridurre la durata dell’allattamento: lo dice uno studio finlandese (Di martedì 8 ottobre 2024) Una recente ricerca finlandese ha tracciato una correlazione tra i timori legati al parto e una maggiore probabilità di smettere di allattare prima dei sei mesi di vita dei figli. Secondo gli autori dello studio, simili risultati dimostrerebbero la necessità di potenziare il supporto logistico e psicologico alle future mamme per tutelare il loro benessere e quello dei loro piccoli. Fanpage.it - La paura del parto può ridurre la durata dell’allattamento: lo dice uno studio finlandese Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una recente ricercaha tracciato una correlazione tra i timori legati ale una maggiore probabilità di smettere di allattare prima dei sei mesi di vita dei figli. Secondo gli autori dello, simili risultati dimostrerebbero la necessità di potenziare il supporto logistico e psicologico alle future mamme per tutelare il loro benessere e quello dei loro piccoli.

