Israele, raid su Libano e Gaza. Ucciso comandante Hezbollah (Di martedì 8 ottobre 2024) La guerra in Medio Oriente. Al via operazione terrestre nella parte ovest del Libano del sud. L’esercito israeliano ha annunciato di aver Ucciso a Beirut il comandante del quartier generale di Hezbollah. Servizio di Massimiliano Cochi Israele, raid su Libano e Gaza. Ucciso comandante Hezbollah TG2000. Tv2000.it - Israele, raid su Libano e Gaza. Ucciso comandante Hezbollah Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La guerra in Medio Oriente. Al via operazione terrestre nella parte ovest deldel sud. L’esercito israeliano ha annunciato di avera Beirut ildel quartier generale di. Servizio di Massimiliano CochisuTG2000.

Israele mette a segno un altro colpaccio in Libano : ucciso Husseini - ai vertici di Hezbollah (video) - 000 morti, con quasi 100. In più, il leader ucciso era “responsabile del budget e della gestione logistica dei progetti più sensibili di Hezbollah, compresi i piani di guerra dell’organizzazione e altre operazioni speciali, come il coordinamento degli attacchi terroristici contro lo Stato di ... (Secoloditalia.it)

Guerra Israele – Libano - l’Idf annuncia : “Ucciso a Beirut comandante di Hezbollah Suhail Hussein Husseini”” - “Il quartier generale supervisiona la logistica all’interno dell’organizzazione terroristica Hezbollah ed è responsabile del budget e della gestione delle sue varie unita’ nell’organizzazione”, spiega la nota dell’esercito israeliano. Nel suo ruolo, Husseini era responsabile della gestione ... (Thesocialpost.it)

Mo : Idf - 'soldato israeliano ucciso in combattimento al confine con il Libano' - (Adnkronos) - Un soldato israeliano di 25 anni è rimasto ucciso nella notte durante un combattimento al confine con il Libano. Tel Aviv, 7 ott. Lo ha reso noto l'Idf. Dall'inizio della guerra, un anno fa, sono morti 728 uomini e donne in servizio, aggiunge l'esercito israeliano. Altri due soldati ... (Liberoquotidiano.it)