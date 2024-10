Sport.quotidiano.net - In cantiere ad Anghiari la cicloturistica L'Intrepida

(Di martedì 8 ottobre 2024)(Arezzo), 8 ottobre 2024 – Si avvicina e fervono i preparativi addella dodicesima edizione de L’in programma nell’antica località in provincia di Arezzo. Si tratta dellasu biciclette d’epoca organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati che vanno in bici, e già oltre 600 sono gli iscritti a confermare la voglia di esserci e di condividere la passione per il ciclismo d’epoca, pedalando su strade bianche (circa il 40%), attraverso paesaggi meravigliosi e gustando le eccellenze del territorio. PERCORSI: Quelli dell’saranno come sempre 3: corto da 42 km, lungo da 85 km e intrepido da 120 km.