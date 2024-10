Il premio “Aversa a Mille” a Nicola Graziano, Nicola Graziano e Maurizio Falco oggi 8 ottobre con il Sindaco Matacena (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà il Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ad aprire l’evento “Aversa a Mille”, organizzato dal Centro di Formazione “Selform” della Campania, che ha anche una sede nella città normanna, e che si terrà presso “Dodici – La locanda del gusto”, martedì 8 ottobre 2024 dalle ore 18,30 alle ore 23,30. Il premio “Aversa a Mille” L'articolo Il premio “Aversa a Mille” a Nicola Graziano, Nicola Graziano e Maurizio Falco oggi 8 ottobre con il Sindaco Matacena Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Il premio “Aversa a Mille” a Nicola Graziano, Nicola Graziano e Maurizio Falco oggi 8 ottobre con il Sindaco Matacena Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà ildi, Francesco, ad aprire l’evento “”, organizzato dal Centro di Formazione “Selform” della Campania, che ha anche una sede nella città normanna, e che si terrà presso “Dodici – La locanda del gusto”, martedì 82024 dalle ore 18,30 alle ore 23,30. Il” L'articolo Il” acon ilTeleclubitalia.

