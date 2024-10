Ilnapolista.it - Il City si è inventato un trionfo legale che non esiste. Sul sito ha pubblicato solo una parte della sentenza (Telegraph)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Manchestersi èuna vittoriache non c’è. “Scorrendo le 175 paginesembra più un racconto di ciò che non hanno vinto piuttosto che di ciò che hanno vinto”, riassume Sam Wallace sul. In pratica “i controlli finanziariPremier League, e le regole che li sostengono, hanno subito un duro colpo, ma sono rimasti saldi. Ciò che colpisce nel complesso è che, più e più volte, lariconosce che affinché esistano controlli efficaci (attualmente le regole di profitto e sostenibilità) devonore anche le regole Apt (quelle relative alle sponsorizzazioni, ndr). Nel complesso, il teamdelha vinto tre round di questo incontro dei pesi massimi, ma ne ha persi molti di più. È cambiato così poco in seguito all’arbitrato che è difficile capire come possa sembrare una vittoria per il club”.