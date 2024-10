Lanazione.it - Il cinema del reale con “Vittoria” di Alessandro Cassigoli e Kasey Kauffman nella seconda giornata di ValdarnoCinema

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Sarà, ultimo lavoro della coppia di registi, che nel 2022 vinsero il concorso con Californie, l’evento speciale delladi ValdarnoFilm Festival, in programma mercoledì 9 ottobre alle 21 presso ilTeatro Masaccio a San Giovanni Valdarno. L’ingresso è gratuito. Presentatosezione Orizzonti Extra alla recente Mostra deldi Venezia “” esplora, attraverso la vita di Jasmine, il mondo poco conosciuto dell’adozione internazionale, un labirinto in cui aspiranti genitori perseguono il loro desiderio di avere un figlio. Il film sarà preceduto dal cortometraggio in concorso Room taken di TJ O'Grady-Peyton sulla storia di un senzatetto e del suo legame con una signora cieca.