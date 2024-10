Anteprima24.it - Hacker arrestato, Frattasi: “Agenzia cyber ha contribuito”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è stato anche il contributo dell’per lasicurezza nazionale nelle indagini che hanno portato all’arresto del giovaneCarmelo Miano, autore di una pesante intrusione nei server del ministero della Giustizia. Lo ha detto il direttore dell’, Bruno, a margine del salonetech Europe 2024. “Una delle prime cose che ho voluto affrontare venendo in– ha ricordato– è stato quello di stabilire, attraverso anche una norma, come si può disciplinare il rapporto tra attività di resilienza e attività investigativa quando siamo in presenza soprattutto di impatti di questo genere, cioè dell’intromissione di un attaccante in un sistema delicato e critico come quello della giustizia.