Quotidiano.net - Grande Fratello lunedì 7 ottobre, nominati e polemiche: le rivelazioni di Enzo Paolo Turchi sul matrimonio con Carmen Russo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Litigi,, accuse e nuovinella puntata didel. Smascherati i giochi di potere e/o visibilità di Shaila Gatta e LorSpolverato nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez. Nel frattempo lo stesso Lorfa scenate coinvolgendo Shaila.”Io ho dato la faccia, l’altra faccia, il cuore, tutto. Forse troppo” commenta Helena. “Non incolpo Shaila, lei ha diritto di vivere la sua vita” aggiunge. Chi sono i concorrenti delMomento di totale imbarazzo è quello fra: “Io prima di entrare nella Casa ho avuto un po’ il sentore chefosse un po’ distaccata da me, perché non sono più quello di prima. Non ballo più, insegno soltanto. Forse il troppo tempo insieme, non so. E’ un mio sentore.