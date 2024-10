Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Chia sulla settima puntata

(Di martedì 8 ottobre 2024) No, scusate, non ho capito il gioco, interrompete! Non ho capito gelato? (cit.) Ma in che senso ieri sera Affonzo stava spedendo Carmen Russo nella Casa delcerto che sarebbe stata la mossa giusta per far desistere Enzo Paolo Turchi dall’idea di abbandonare il reality, e quello non solo ha accolto la moglie con una freddezza che persino tra Lucarelli e D’Urso sabato sera abbiamo visto più emozione, ma ancora un po’ e ci stava per divorziare in diretta? “Prima di partire ho avuto un po’ il sentore che Carmen fosse stufa non del nostro rapporto, ma di come agivo io. L’ho vista fredda e distaccata da me, ti dico la verità. La mia paura è che a lei non stia bene un uomo così. Se è così io me ne vado da casa, veramente, perché non mi sento più accettato. Io ce la faccio benissimo a tenere i suoi ritmi, non è quello, è che forse dopo troppo tempo insieme è un mio sentore.