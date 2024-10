Bergamonews.it - glo dona alla Gamec l’opera di Agostino Iacurci “Dry Days, Tropical Nights”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. glo, brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick per consumatori adulti, consolida il suo impegno nel mondo dell’arte con unazioneGalleria d’Arte moderna e Contemporanea () di Bergamo.“Dry” dell’artista, già protagonista del Fuorisalone 2023, è entrata ufficialmente nella prestigiosa collezione del museo il 5 ottobre 2024. All’interno del programma culturale “Pensare come una montagna” verranno esposte le sculture luminose che rappresentano silhoutte di piantei, cactus e palme. Queste opere – esposte originariamente all’interno del palazzo di Largo Treves durante il Furoisalone 2023 – contribuivano a far immergere i visitatori neldiinvitando lo spettatore a guardare al domani del pianeta e a ripensare un futuro migliore, tutti insieme.