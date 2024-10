Lanazione.it - GamIn’ Palomar, perché il gioco è una cosa seria

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Dadi, carte e strategia. Pronti a “mettersi in”? Ecco il nuovo evento, la manifestazione dedicata alanalogico e intelligente organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con le diverse associazioni ludiche della zona: From Beyond Larp, LiberiLibri&LiberiScacchi, Kraken Gdr, ValDungeon, Cronache di Ruolo, Valdarno Go Club. Il ritrovo sarà sabato 12 ottobre dalle 15 alle 19 a, la Casa della cultura in piazza della Libertà a San Giovanni Valdarno e questo particolare appuntamento, sarà un omaggio alla 42esima edizione di ValdarnoCinema Film Festival che avrà la sua serata conclusiva proprio sabato.