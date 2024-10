Galeone | Allegri perfetto per il Milan se arrivasse una proposta senza dubbio accetterebbe

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Max ao ha vinto subito, appena arrivato in rossonero. Un suo ritorno alattuale sarebbeper le grandi qualità tecniche della rosa”. Ad appoggiare la candidatura di Massimilianoalè il suo mentore Giovanni, intervenuto a Radio Kiss Kiss. “Hanno individualità importanti in attacco e Max sarebbe capace di ridare solidità alla difesa. Se gliunada Ibrahimovic credo proprio che”.ha poi parlato anche dell’ottimo momento del Napoli: “Dopo la partita contro il Verona non l’avrei mai detto. Nl suo lavoro Conte ha avuto anche un pizzico di fortuna, che nel calcio non guasta mai, ma ha una sua identità questo Napoli. Antonio ha rigenerato quei calciatori che l’anno scorso ha deluso”.