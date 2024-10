Firenze, giovani under 30 a lezione dai Maestri Artigiani (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 - giovani under 30 a lezione dai Maestri Artigiani per impararne i segreti. Torna “Arti e Mestieri Lab: I mestieri della moda: dal gioiello all’oggetto iconico”, una serie di workshop gratuiti promossi da Artex, realizzati nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, con il supporto di Regione Toscana, Comune di Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Toscana, e in collaborazione con Unicoop Firenze. Per questa seconda edizione, tutta incentrata sul tema dell’oreficeria e del bijoux contemporaneo, le Maestre Artigiane, specializzate nella progettazione e sviluppo di oggetti preziosi, racconteranno la loro esperienza, introdurranno le tecniche di design e lavorazione, parleranno del percorso formativo e del significato di fare impresa oggi, riprendendo la tradizione, innovando linee e tematiche. Lanazione.it - Firenze, giovani under 30 a lezione dai Maestri Artigiani Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 -30 adaiper impararne i segreti. Torna “Arti e Mestieri Lab: I mestieri della moda: dal gioiello all’oggetto iconico”, una serie di workshop gratuiti promossi da Artex, realizzati nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, con il supporto di Regione Toscana, Comune di, Cna Toscana, Confartigianato Toscana, e in collaborazione con Unicoop. Per questa seconda edizione, tutta incentrata sul tema dell’oreficeria e del bijoux contemporaneo, le Maestre Artigiane, specializzate nella progettazione e sviluppo di oggetti preziosi, racconteranno la loro esperienza, introdurranno le tecniche di design e lavorazione, parleranno del percorso formativo e del significato di fare impresa oggi, riprendendo la tradizione, innovando linee e tematiche.

