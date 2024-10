Fine del quadrilatero al Grande Fratello: Javier lascia Shaila, Lorenzo perde le staffe con Helena (Di martedì 8 ottobre 2024) La puntata del 7 ottobre del Grande Fratello ha sancito la rottura delle due possibili coppie su cui Alfonso Signorini aveva puntato: ecco nel dettaglio cosa è successo. Il settimo appuntamento del Grande Fratello ha sancito la Fine definitiva del quadrilatero composto da Javier Martinez, Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Al momento, tra i quattro concorrenti al momento sembra che non ci sia alcuna possibilità di formare una coppia, ma come dicono alcuni di loro 'mai dire mai', una frase che sembra diventata il motto di questa diciottesima edizione del programma. La serata inizia con l'allontanamento definitivo tra Javier e Shaila. L'ex velina sembra confusa, mentre Helena, visibilmente scossa, ha dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con Lorenzo. A tal proposito, il Movieplayer.it - Fine del quadrilatero al Grande Fratello: Javier lascia Shaila, Lorenzo perde le staffe con Helena Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La puntata del 7 ottobre delha sancito la rottura delle due possibili coppie su cui Alfonso Signorini aveva puntato: ecco nel dettaglio cosa è successo. Il settimo appuntamento delha sancito ladefinitiva delcomposto daMartinez,Prestes,Gatta eSpolverato. Al momento, tra i quattro concorrenti al momento sembra che non ci sia alcuna possibilità di formare una coppia, ma come dicono alcuni di loro 'mai dire mai', una frase che sembra diventata il motto di questa diciottesima edizione del programma. La serata inizia con l'allontanamento definitivo tra. L'ex velina sembra confusa, mentre, visibilmente scossa, ha dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con. A tal proposito, il

Grande Fratello - la crisi di Enzo Paolo Turchi : cosa succede con Carmen Russo - Ha spiegato che la loro figlia Maria è serena e felice di vederlo partecipare al programma. Le nomination della settimana Dopo un episodio carico di emozioni e colpi di scena, è giunto il momento per i concorrenti di scoprire il verdetto del televoto. L’arrivo di Carmen, preceduto da un ... (Thesocialpost.it)

"Entra lei e io vado via...". Enzo Paolo Turchi e la rivelazione della crisi con Carmen Russo al Grande Fratello - Nel corso della settima puntata del Grande Fratello, il ballerino e coreografo ha rivelato di aver vissuto un momento di crisi con la moglie prima di entrare nel reality. (Ilgiornale.it)

Enzo Paolo Turchi choc al Grande Fratello : “Carmen Russo? Non mi sento accettato - cambio casa”. Signorini : “Ti tradisce?” - . “Prima di partire, vi dico la verità, per un periodo ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di come agivo io. Non mi sento più accettato. . A colpire il pubblico però è stata la freddezza con cui Enzo Paolo ha salutato la moglie. La risposta, tra ilarità e dubbi, non è tardata ad arrivare: ... (Ilfattoquotidiano.it)