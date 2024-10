Ilrestodelcarlino.it - Fedrigoni, protesta in Regione. E Urso convoca la proprietà

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una bara di cartone con sopra un foglio F4 Fabriano e la scritta: "nato 1254 morto 2024". E poi le ‘condoglianze’ e i fiori rigorosamente di carta per i 195 lavoratori della società Giano, di cui il gruppoha annunciato la chiusura. La macabra scenografia, unita alla rabbia dei lavoratori in sciopero, circa duecento, è stata allestita sotto al palazzo della, dove l’assessore al lavoro, Stefano Aguzzi, ha incontrato prima i vertici aziendali e poi i sindacati. Poco dopo l’annuncio: "Per mitigare l’impatto il ministero delle imprese chiamerà lae i vertici aziendali ad un tavolo, che saràto nelle prossime ore". Il ministro Adolfo, ieri, ha avuto un colloquio telefonico con il governatore Francesco Acquaroli.