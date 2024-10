Biccy.it - Enzo Paolo Turchi confessa di essere in crisi con Carmen Russo

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)sono una coppia indissolubile da oltre quarant’anni e da undici stravedono per loro figlia Maria che lasciano solo quando partecipano al Grande Fratello. Ieri sera il ballerino, dopo solo tre settimane nella Casa, ha minacciato di ritirarsi e così la produzione ha ben pensato di spedirgli in casa la moglie per un paio di giorni. Ma quando l’ha vista,è stato tutto fuorché felice. “Io sono qui per dirti solo una cosa, ti amo” #GrandeFratello pic.twitter.com/aaxbLvFSX7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 7, 2024 Nel segreto del Confessionale,, ha spiegato il perché di quell’accoglienza. “l’ho accolta con freddezza perché prima di partire, vi dico la verità, ho avuto un po’ il sentore cheera un po’ stufa di come agivo.