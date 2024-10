Crotone, uccisione Francesco Chimirri: poliziotto indagato per omicidio (Di martedì 8 ottobre 2024) Si continua ad indagare sulla morte di Francesco Chimirri, il 44enne ucciso ieri pomeriggio 7 ottobre a Crotone, e nel registro degli indagati ci è finito Giuseppe Sortino, il poliziotto che avrebbe fatto fuoco, come riferito dall’Ansa. La notizia è stata comunicata dal Procuratore della Repubblica di Crotone Giuseppe Capoccia. La ricostruzione del delitto di Francesco Chimirri Secondo la ricostruzione fatta finora Sortino, viceispettore della Polizia di Stato, ad Isola Capo Rizzuto avrebbe assistito all’incidente di un’auto dove viaggiavano Chimirri e il figlio, che avrebbero cercato poi di allontanarsi. Il poliziotto, che a quanto pare era fuori servizio, sarebbe intervenuto per fermare i due e ne sarebbe nata una colluttazione. Sarebbe partito un colpo che sarebbe risultato fatale per il 44enne. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Si continua ad indagare sulla morte di, il 44enne ucciso ieri pomeriggio 7 ottobre a, e nel registro degli indagati ci è finito Giuseppe Sortino, ilche avrebbe fatto fuoco, come riferito dall’Ansa. La notizia è stata comunicata dal Procuratore della Repubblica diGiuseppe Capoccia. La ricostruzione del delitto diSecondo la ricostruzione fatta finora Sortino, viceispettore della Polizia di Stato, ad Isola Capo Rizzuto avrebbe assistito all’incidente di un’auto dove viaggiavanoe il figlio, che avrebbero cercato poi di allontanarsi. Il, che a quanto pare era fuori servizio, sarebbe intervenuto per fermare i due e ne sarebbe nata una colluttazione. Sarebbe partito un colpo che sarebbe risultato fatale per il 44enne.

Giuseppe Sortino indagato per l'omicidio di Francesco Chimirri a Crotone : chi è il poliziotto accusato - Giuseppe Sortino, il poliziotto che nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre ha ucciso Francesco Chimirri a Crotone, è stato indagato per omicidio. (Notizie.virgilio.it)

Crotone - indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso Francesco Chimirri - Per ricostruire come sono andati i fatti sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale. È successo lunedì, nel pomeriggio, a Crotone. Sortino, ha fatto sapere il Procuratore della Repubblica di Crotone Giuseppe Capoccia, è ora indagato per omicidio. ... (Tg24.sky.it)

Cosa sappiamo sull’omicidio di Francesco Chimirri e il ferimento dell’agente a Crotone : poliziotto indagato - Un urto tra veicoli, un inseguimento in strada e poi la rissa e gli spari, è la prima ricostruzione di quanto accaduto ieri pomeriggio a Crotone dove il pizzaiolo 44enne Francesco Chimirri è morto per un colpo di arma da fuoco sparato da una poliziotto che è stato pestato e ferito gravemente. Il ... (Fanpage.it)