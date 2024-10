Nerdpool.it - Cranio Creations anticipa il day one di Beyond the Horizon e Golden Cup

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il settore dei giochi da tavolo sta vivendo un periodo di trasformazione profonda. Se un tempo dominavano solo i grandi classici, oggi i boardgame moderni stanno rivoluzionando il mercato con meccaniche innovative e narrazioni avvincenti, capaci di coinvolgere sia i veterani che i nuovi appassionati.incarna alla perfezione questa evoluzione e, pur non partecipando quest’anno a Lucca Comics & Games, è pronta a sorprendere ancora una volta il suo pubblico con interessanti novità . Il 18 ottobre, infatti, per la nota casa editrice milanese sarà il day one di due giochi in scatola molto attesi dagli appassionati:theCup, due titoli appena presentati in anteprima esclusiva all’Internationale Spieltage di Essen – la più grande fiera di giochi da tavolo al mondo – che saranno disponibili sul sito e in tutti istore.