Clement Kemboi è morto: il mezzofondista keniano di 32 ani ritrovato impiccato a un albero (Di martedì 8 ottobre 2024) Il mezzofondista keniano di 32 anni, Clement Kimutai Kemboi, è morto. L’atleta africano è stato ritrovato impiccato a un albero in una fattoria di Iten, capoluogo della Elgeyo-Marakwet (una della 47 contee del Kenya, situata nell’ex Provincia della Rift Valley).Leggi anche: Lutto nella pallavolo: Giovanni muore a 15 anni Secondo quanto riferisce il quotidiano locale della capitale keniana Nairobi, il Daily Nation, il cadavere di Clement Kemboi è stato ritrovato nella tenuta della scuola superiore St. Patrick, nel villaggio di Koisungur, a Iten. La polizia ha poi trasportato il corpo all’obitorio in attesa dell’autopsia. Kemboi era scomparso quattro giorni fa facendo perdere le sue tracce. Al momento gli inquirenti considerano quella del suicidio come la pista più attendibile. Thesocialpost.it - Clement Kemboi è morto: il mezzofondista keniano di 32 ani ritrovato impiccato a un albero Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ildi 32 anni,Kimutai, è. L’atleta africano è statoa unin una fattoria di Iten, capoluogo della Elgeyo-Marakwet (una della 47 contee del Kenya, situata nell’ex Provincia della Rift Valley).Leggi anche: Lutto nella pallavolo: Giovanni muore a 15 anni Secondo quanto riferisce il quotidiano locale della capitale keniana Nairobi, il Daily Nation, il cadavere diè statonella tenuta della scuola superiore St. Patrick, nel villaggio di Koisungur, a Iten. La polizia ha poi trasportato il corpo all’obitorio in attesa dell’autopsia.era scomparso quattro giorni fa facendo perdere le sue tracce. Al momento gli inquirenti considerano quella del suicidio come la pista più attendibile.

