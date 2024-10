Romadailynews.it - Cina: NDRC, fiduciosa di raggiungere obiettivo crescita per intero anno

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Lae’di mantenere unaeconomica costante e sana e dil’diper l’, ha dichiarato oggi il massimo organo di pianificazione economica del Paese. Il sentimento del mercato e’ migliorato di recente, grazie alla ripresa dell’indice dei responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero, al riscaldamento del mercato azionario e alla vitalita’ del mercato dei consumi durante le vacanze per la Festa nazionale, dopo all’attuazione delle politiche gia’ esistenti e di quelle aggiuntive presentate di recente, ha dichiarato Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (), in una conferenza stampa.