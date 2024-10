Certificazioni Fimi 30 settembre – 6 ottobre: sei dischi di platino per Sfera Ebbasta e Tananai (Di martedì 8 ottobre 2024) Certificazioni Fimi: nella w40 (30 settembre – 6 ottobre), spiccano due nomi del panorama musicale italiano che hanno ottenuto sei dischi di platino con un album ed un singolo che nel recente passato hanno dominato le classifiche. Certificazioni Fimi 30 settembre – 6 ottobre: i principali dischi di platino Famoso di Sfera Ebbasta è sei volte disco di platino: l’album il terzo in studio del rapper di Sesto San Giovanni è stato pubblicato nel 2020, a distanza di due anni da Rock Star e contiene i feat di Gue, Marracash, Diplo e J Balvin. Supera le 150 mila copie vendute Punk di Gazzelle, dal quale tra gli otto singoli estratti figura la superhit Sopra (doppio platino). Il debutto discografico di Ariete, Specchio datato 2022, è certificato platino, insieme a Sottozero di Icy Subzero. Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 30 settembre – 6 ottobre: sei dischi di platino per Sfera Ebbasta e Tananai Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024): nella w40 (30– 6), spiccano due nomi del panorama musicale italiano che hanno ottenuto seidicon un album ed un singolo che nel recente passato hanno dominato le classifiche.30– 6: i principalidiFamoso diè sei volte disco di: l’album il terzo in studio del rapper di Sesto San Giovanni è stato pubblicato nel 2020, a distanza di due anni da Rock Star e contiene i feat di Gue, Marracash, Diplo e J Balvin. Supera le 150 mila copie vendute Punk di Gazzelle, dal quale tra gli otto singoli estratti figura la superhit Sopra (doppio). Il debutto discografico di Ariete, Specchio datato 2022, è certificato, insieme a Sottozero di Icy Subzero.

