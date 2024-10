Caso Yara, i legali di Bossetti visionano altri reperti dell’indagine (Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. I guanti, le chiavi di casa, il filo delle cuffiette dell’I-Pod che Yara Gambirasio teneva in tasca la sera in cui è stata rapita, il 26 novembre 2010. Sono alcuni dei reperti custoditi nelle quattro scatole che lunedì 7 ottobre sono state portate nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Bergamo per essere visionate dalla difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate. In una precedente udienza gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini avevano potuto vedere il contenuto di altre tre scatole di reperti relativi all’indagine, tra cui i vestiti della vittima e le provette con il materiale biologico. Bergamonews.it - Caso Yara, i legali di Bossetti visionano altri reperti dell’indagine Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. I guanti, le chiavi di casa, il filo delle cuffiette dell’I-Pod cheGambirasio teneva in tasca la sera in cui è stata rapita, il 26 novembre 2010. Sono alcuni deicustoditi nelle quattro scatole che lunedì 7 ottobre sono state portate nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Bergamo per essere visionate dalla difesa di Massimo, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate. In una precedente udienza gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini avevano potuto vedere il contenuto di altre tre scatole direlativi all’indagine, tra cui i vestiti della vittima e le provette con il materiale biologico.

