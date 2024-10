Casco sui monopattini, il Consiglio di Stato stoppa Palazzo Vecchio (Di martedì 8 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNiente obbligo di Casco in monopattino per i maggiorenni. Così ha deciso il Consiglio di Stato che ha bocciato definitivamente il provvedimento di Palazzo Vecchio, datato agosto 2021, dopo un primo annullamento del dicembre 2020 del Firenzetoday.it - Casco sui monopattini, il Consiglio di Stato stoppa Palazzo Vecchio Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNiente obbligo diin monopattino per i maggiorenni. Così ha deciso ildiche ha bocciato definitivamente il provvedimento di, datato agosto 2021, dopo un primo annullamento del dicembre 2020 del

Il Consiglio di Stato : niente obbligo di casco in monopattino per i maggiorenni - La vicenda al vaglio dei giudici di Palazzo Spada risale al dicembre 2020, quando il sindaco di Firenze Dario Nardella introdusse l'obbligo d'indossare un idoneo casco protettivo anche per i conducenti dei monopattini elettrici di età maggiore di 18 anni. "Il Comune di Firenze ha posto a ... (Lanazione.it)

