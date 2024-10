Velvetmag.it - Carlo e Camilla: il figlio parla di come hanno affrontato il cancro

(Di martedì 8 ottobre 2024) Gli ultimi mesilanciato una sfida a ree alla moglie. La coppia, che è sul trono da due anni, ha dovuto affrontare ildel monarca e quello di Kate Middleton, con ripercussioni sugli impegni pubblici della famiglia. Tom Parker Bowles,della regina consorte, ha fornito informazioni sulla coppia e sul modo in cui haquesti mesi così impegnativi. Mentre promuoveva il suo prossimo libro Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III, Tom Parker Bowles ha detto del re che la sua “cura sta andando bene”. Secondo quanto riportato dal Daily Express, ildiha affermato che anche sua madre sta bene. Ha aggiunto: “È dura, mia madre“. Al Re è stato diagnosticato una forma diall’inizio di quest’anno e lo ha annunciato pubblicamente il 5 febbraio. È tornato al lavoro in pubblico il 30 aprile.