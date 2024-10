Caressa: “Napoli da scudetto? Conte portrebbe avere un solo problema. Vi spiego” (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di Fabio Caressa sul Napoli di Conte, tra Lobotka, McTominay e Lukaku Fabio Caressa, giornalista di Sky, ha dedicato la sua rubrica su Youtube “Top 11” al Napoli di Antonio Conte. Caressa ha parlato dell’impatto del tecnico leccese sulla squadra, analizzando in particolare i miglioramenti di alcuni giocatori chiave. “Avete sentito cosa ha detto Fabregas su Lobotka? È un giocatore completamente ricostruito da Conte. Fabregas, che se ne intende di quel ruolo, stravede per lui”, ha affermato Caressa, evidenziando il grande lavoro svolto da Conte sul centrocampista slovacco. L’elogio è arrivato anche da Leonardo Bonucci, che nel corso di una trasmissione televisiva ha descritto Conte come un allenatore capace di entrare nella testa dei giocatori, convincendoli di ciò che fanno. Napolipiu.com - Caressa: “Napoli da scudetto? Conte portrebbe avere un solo problema. Vi spiego” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di Fabiosuldi, tra Lobotka, McTominay e Lukaku Fabio, giornalista di Sky, ha dedicato la sua rubrica su Youtube “Top 11” aldi Antonioha parlato dell’impatto del tecnico leccese sulla squadra, analizzando in particolare i miglioramenti di alcuni giocatori chiave. “Avete sentito cosa ha detto Fabregas su Lobotka? È un giocatore completamente ricostruito da. Fabregas, che se ne intende di quel ruolo, stravede per lui”, ha affermato, evidenziando il grande lavoro svolto dasul centrocampista slovacco. L’elogio è arrivato anche da Leonardo Bonucci, che nel corso di una trasmissione televisiva ha descrittocome un allenatore capace di entrare nella testa dei giocatori, convincendoli di ciò che fanno.

