Camminatori da L' Aquila a Foggia | l' arrivo festante all' Epitaffio per celebrare l' unione tra i due popoli

Quest'anno si celebrano i 18 anni di questa significativa iniziativa, in ricordo di Pierluigi Imperiale, ideatore della camminata, il cui sogno era di mantenere viva la memoria della transumanza e dell'unione tra Abruzzo e Puglia. La manifestazione è diventata, nel corso del tempo, un

IL CAMMINO DELLA TRANSUMANZA LUNGO IL TRATTURO MAGNO: DOMANI PARTENZA DALL’AQUILA - L’AQUILA – Tutto pronto per la diciottesima edizione del Cammino della Transumanza lungo il Tratturo Magno. L’iniziativa, ideata dal compianto dottor Pierluigi Imperiale, e organizzata dal gruppo Trac ... (abruzzoweb.it)

