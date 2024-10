Calcio Napoli, il Como ringrazia i tifosi azzurri: “Al ritorno birra offerta a tutti” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Como ha voluto elogiare e ringraziare i tifosi del Calcio Napoli per l’accoglienza di venerdì sera in occasione della sfida contro il club partenopeo, con una promessa in vista della sfida di ritorno. “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Calcio Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e 2anews.it - Calcio Napoli, il Como ringrazia i tifosi azzurri: “Al ritorno birra offerta a tutti” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilha voluto elogiare ere idelper l’accoglienza di venerdì sera in occasione della sfida contro il club partenopeo, con una promessa in vista della sfida di. “Il1907 desiderare sentitamente ile i suoiper la bellissima dimostrazione di sportività durante e

