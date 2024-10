.com - Calcio / Coppa Marche Prima e Seconda Categoria 24/25, il programma e gli arbitri della terza giornata del primo turno

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le gare di stasera e domani, 8 e 9 ottobre, decidono il passaggio alsuccessivo. Quattro gli anticipi di oggi (tra cui Real Cameranese-Portorecanati e Cingolana SF-Serralta), un posticipo al 15 ottobre (Aurora Jesi-Serrana) VALLESINA, 8 ottobre 2024 – Sta giungendo al termine ildi. Tra oggi, martedì 8, e domani, mercoledì 9 ottobre, infatti, si giocano le gare. Ancora non ci sono squadre qualificate alsuccessivo e ci sono diversi gironi in cui si potrebbero avere ben tre formazioni a pari punti. In questo caso, per determinare la squadra che ha passato ilsi andrà a considerare, in ordine, la migliore differenza reti, il maggior numero di reti segnate e il maggior numero di reti segnate in trasferta.