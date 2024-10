Brasile, autorizzato il ripristino di X (Di martedì 8 ottobre 2024) 23.02 La Corte suprema brasiliana ha ripristinato l'accesso alla piattaforma X, bloccata in Brasile dal 30 agosto per decisione della magistratura. Sono infatti state pagate le multe (pari a 4,8 milioni di euro) inflitte alla piattaforma social di Elon Musk per violazioni in merito a libertà di parola, account di estrema destra e disinformazione. Gli utenti di X in Brasile sono stimati tra i 20 e i 40 milioni. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 23.02 La Corte suprema brasiliana ha ripristinato l'accesso alla piattaforma X, bloccata indal 30 agosto per decisione della magistratura. Sono infatti state pagate le multe (pari a 4,8 milioni di euro) inflitte alla piattaforma social di Elon Musk per violazioni in merito a libertà di parola, account di estrema destra e disinformazione. Gli utenti di X insono stimati tra i 20 e i 40 milioni.

