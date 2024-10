Quifinanza.it - Borse europee in rosso, a Milano male il lusso con Moncler, bancari e Italgas in luce

(Di martedì 8 ottobre 2024) Inizio debole per la Borsa di, con l’indice principale Ftse Mib che si attesta attorno al -0,20% in apertura. Ancora agitata, il peggiore in apertura con un calo di quasi il 3% sulla fine delle contrattazioni di ieri. Sono in difficoltà anche Campari e STMicroelectronics, che cedono entrambe circa l’1,4%. Bene inveceche si attesta attorno a un rialzo del 1,5%, seguita da Bper banca al +1,15%. Sopra l’1% anche Diasorin, mentre appena sotto, a +0,84% c’è Monte dei Paschi di Siena, come previsto dopo la comunicazione della partecipazione di Barclays attorno al 5% delle azioni dell’istituto di credito italiano. Anche il resto d’Europa è però inprincipalmente a causa dell’aumento delle tensioni internazionali, in particolare in Medio Oriente. Il Dax di Francoforte perde lo 0,80%, nonostante i dati postivi della produzione industriale tedesca di agosto.